新北市長侯友宜今（25日）上午前往新莊慈祐宮參拜並關心宮廟防疫作為。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（25日）上午前往新莊慈祐宮參拜並關心宮廟防疫作為。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（25日）上午前往新莊慈祐宮參拜並關心宮廟防疫作為。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（25日）上午前往新莊慈祐宮參拜並關心宮廟防疫作為。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情紓解遙望無期，新北市長侯友宜今（25日）上午前往新莊慈祐宮參拜並關心宮廟防疫作為，對於慈祐宮的防疫作為相當肯定，侯友宜表示，各宗教團體不僅響應市府防疫政策，更捐助防疫基金，各宮廟捐款逾2700萬元，要代表市民來致謝。

侯友宜表示，來新莊慈祐宮參拜媽祖，祈求媽祖保佑全台灣，所有的宮廟在防疫都能夠管控人潮，做好防疫作為，尤其新北市的宮廟、宗教團體令他相當感動，淡水大拜拜、新莊大拜拜改採取線上祈福，有需要遶境的則改為車巡遶境。

侯友宜說，新莊五一大拜拜及淡水清水巖大拜拜等大型宗教活動決定停辦後，也都將相關經費轉捐防疫基金及救護車等設備，市府一定會將這些善款用在刀口上，為第一線防疫工作注入最大支持能量。板橋慈惠宮、接雲寺、新莊慈祐宮等，總計宗教團體捐贈防疫基金已逾2700萬元。

慈祐宮主委陳圓光表示， 3月中召開委員會討論時，就決定取消今年的媽祖遶境活動，並宣導請民眾入廟參拜時須佩戴口罩、測量額溫。隨著國內外疫情升溫，再實施廟內100名信眾的總量管制，控管10位民眾出廟後才能讓10位民眾入廟，並在廟庭前的地板上，標示社交距離讓民眾遵守。

(中時 )