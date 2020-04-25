在與國際大廠的激烈競爭下，大陸研發新冠疫苗研發再加速，日前又新增一款疫苗進入2期臨床試驗，連同先前由軍方研發的另一款，已共2款分別為腺病毒載體疫苗與滅活疫苗，先後進入2期臨床試驗。疾控專家稱，新疫苗今年9月有望供緊急使用，明年初有望用於健康人群。

據《財新網》報導，最新宣布進入2期臨床試驗的是由中國生物公司研發的滅活疫苗，距離該疫苗Ⅰ期臨床開啟僅12天，這是大陸第2個進入2期臨床研究的新冠疫苗。近2周前，由中共軍事科學院軍事醫學研究院研發的腺病毒載體疫苗，率先開啟2期臨床研究。

疫苗臨床研究分為3個階段，2期臨床試驗通常耗時6個月，新冠疫苗1期與2期試驗審核通過後，可以有條件上市供應急使用。大陸疾控中心主任高福日前接受訪時預估，「或許到9月份能有一種在緊急情況下使用的疫苗。如果疫情再次大規模爆發，仍處於第 2或第3期臨床試驗的疫苗可以用於特殊群體，如醫療工作者。」同時，「明年初我們能研發出可用於健康人群的疫苗」。

報導指出，全球除了期待新冠疫苗研發進程加速，同時也積極進行特效藥研發。4月23日世界衛生組織（WHO）官網發佈了一項瑞德西韋重症臨床試驗研究摘要，結果顯示，瑞德西韋治療重症新冠病毒感染並無特效。隨後，這一研究被迅速刪除，中國大陸牽頭進行的瑞德西韋項臨床試驗均已中止。

(中時電子報)