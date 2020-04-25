柏村國小2歲幼幼班出現53搶16情況，競爭激烈。（柏村國小提供）

金門縣府落實幼托整合政策，逐年擴大開辦2歲幼幼班。（縣府教育處提供）

金門「將軍國小」之一的柏村國小附設幼兒園，109學年度2歲幼幼班今（25）日報到，出現53人搶16個名額熱況。縣府教育處長羅德水表示，競爭情況顯示地區家長對幼兒教育的重視，未來將檢討適度增加名額，以因應實際需求。

柏村國小今天辦理109學年度1年級及幼兒園新生報到，一早就湧進大批家長和幼童。其中，2歲幼幼班出現53搶16情況，登記錄取名單以出生時戶籍即在該學區且未搬離戶籍者優先。

柏村國小校長許雪芳表示，該校已於學校網站公告錄取名單，正取16人、備取7人，鄉親可自行上網查詢。

縣府教育處長羅德水表示，金門在108學年度開始在烈嶼鄉上岐國小試辦2歲幼幼班，受到家長歡迎，109學年度除上岐國小外，再加入柏村國小、述美國小、古寧國小共4所。另規畫110學年度在古城國小、金寧中小學、金沙國小，以及111學年度在湖埔國小、開瑄國小擴大辦理。

羅德水表示，柏村國小因學區內近年有一些新建案，遷入戶籍的居民數增加，以致幼兒園出現激烈競爭局面，但也顯示家長確有實際需要，未來將視地區整體需求性，衡量適度增額的可行性。

(中時 )