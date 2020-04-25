新冠肺炎升溫，目前台灣累計429例確診案例，而昨日是和平醫院爆發SARS院內感染後封院的17週年，中央疫情指揮官陳時中今下午結束記者會後，立即前往視察和平醫院醫療整備情形，並到場勉勵防疫醫護人員，陳時中表示，病毒沒有假期，病毒不會禮拜天就休息不來。

針對台鐵高雄運務段車長，因為與確診磐石艦隊官兵，共同在健身房，昨日出現發燒、肺浸潤症狀，隨即留院觀察進行二採，陳時中表示，車長二採檢驗報告今天下午出爐，證實為陰性。

陳時中說，每天持續相關疑似通報案例，疑似案例或通報案例，每天將近1000上下，尤其特殊案件時候，多達到1800的數目，但是都在科學控制之內，不用過度恐慌，把自己科學上面來防疫，不是靠恐慌防疫，恐慌只會讓步調變化，無助於疫情控制。

媒體詢問對於記者會完畢又趕來和平醫院，假日仍在工作會不會疲累，陳時中表示，不會我，生病沒有假期，醫護人員周六日還是要工作，尤其防疫期間，病毒不會禮拜天就休息不來，沒有假期不假期的問題，疫調有沒有完整，民眾給這些人接觸者隔離檢疫充分心裡支持，醫療交給醫師，心理支持靠大家社會一起來。

陳時中表示，當年和平醫院在4月24日封院，也留下歷史的傷痛，因為有這樣的記憶敦促，讓我們在防疫上面做努力，這次的疫情比SARS規模還大，死亡率稍低，不過是非常嚴重的疫情。

陳時中指出，台灣在這樣疫情狀況下，靠著歷史教訓與不斷訓練，讓醫院在這幾年的感染上演練與人員基礎訓練，才有本錢對抗疫情，到目前為止一步步在專家討論在CDC防疫人員的辛勤工作與辛苦疫調，精準防疫，也樹立樹立典範。

陳時中認為，靠著我們堅強訓練與良好醫院跟醫護人員的素質，才能走到今天。未來有信心繼續往下走，和平是歷史記憶，這樣慘痛記憶造成我們今天的進步， 未來要持續努力。

(中時 )