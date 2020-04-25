屏東琉球籍漁船「勝騰群66號」疑似因為航行印尼海域未懸掛國旗，22日被印尼公務船登檢查扣，漁業署及外交部已與印尼方面進行交涉，並呼籲行經該海域的船隻要多加注意。琉球區漁會表示，目前船上人員平安。

「勝騰群66號」船上有65歲船長林進福及9名菲律賓船員，13日船位回報器故障，林進福用衛星電話請家人回報船隻位置，船上已捕獲黃鰭鮪等各式漁獲4947公斤，原定24日抵達菲律賓納卯港卸魚，22日晚上7時法聯繫不上。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，勝號22日晚上航經印尼經濟海域時，被印尼公務船扣查，經交涉後據了解是因為沒有懸掛國旗，被誤認為非法船隻，被扣押到印尼畢棟港接受檢查。至於為何沒有懸掛國旗，是否與船位回報器故障有關，仍待了解。

印尼官員也向台灣駐印尼代表人員表示，會依新冠肺炎相關規定檢查「勝騰群66號」，並給予人船協助與照護，船上人員目前都平安。

(中時 )