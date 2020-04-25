隱身於大安區六張犁捷運站附近巷弄的「水料理溫體牛咖喱飯」，從去年7月開幕以來，就吸引不少老饕聞香前去。李老闆為了讓美味給更多人知道，與網路行銷公司「拉瑪數位行銷」合作，希望拓展在網路的能見度，結果除了約訪部落客一再被推延外，當初談好的網路關鍵字搜尋方式也相當困難，令業者生氣又寒心。

李老闆對料理一直情有獨鍾，尤其鍾愛牛肉湯，他幾年來不斷鑽研，不僅跑遍全台找尋適合的原料，甚至一度駐留金門研究，不為別的，就為了燉出連自己也能滿意的牛肉湯。果然皇天不負苦心人，身旁朋友一吃到他的料理驚為天人，在一片讚聲下，索性慫恿李老闆開店，只為能讓他們能隨時大啖一番。

千呼萬喚下，李老闆於去年7月9日有了自己的一間小店，隨著在Google註冊商家資訊，「拉瑪數位行銷」馬上主動找上門，表明能給予更多協助，幫助李老闆的店更上一層樓。

本刊調查，「拉瑪數位行銷」在2018年成立，主要專業經營關鍵字廣告、社群廣告、品牌形象及影音廣告，並且擁有眾多專業行銷人才提供各領域產業品牌的客戶專業行銷企劃建議，短短幾年內，就在這個爆炸性成長的數位行銷時代屢創佳績。

因此，李老闆想到店剛開張需要曝光，一年多花個2萬3千元宣傳也不貴，在去年11月開始談合作，誰知卻招來無盡的麻煩。

李老闆透露，當初簽訂合約時，拉瑪表示商家可以自行選擇6組關鍵字，增加在網路的搜尋能見度，此外，也會提供關鍵字數據報表，並會請部落客撰寫推薦文一篇提高行銷力度。

「水料理溫體牛咖哩飯」和「拉瑪數位行銷」簽訂的合約中，服務內容包括6組商家關鍵字、部落客撰文等服務。

不過，當錢付清後，李老闆多次輸入例如「大安區牛肉麵」、「大安區無菜單料理」等關鍵字，卻始終無法找不到自己的店，打電話去反應，拉瑪卻要求只能依照工程師媒合的關鍵字，諸如「大安區推薦人氣牛肉麵」、「大安區隱藏版牛肉麵」等，且要一字不漏，和先前所說的「商家自選」截然不同。

「水料理溫體牛咖哩飯」上網以關鍵字搜尋，卻發現找不到自己店家。

一看到「落落長」的搜尋詞，李老闆非常無言，「一般人要找想吃的東西，一定是直接搜尋像牛肉麵、溫體牛、清燉或紅燒，誰會打這麼長一串，還要一字不差，根本一點效益都沒有」，就連說好的部落格幫忙寫推薦文章，至今也全無消息。事發後，拉瑪至始至終從未有對店家道歉，也沒有派人處理，甚至反指責李老闆一開始沒有聽清楚、搞明白，眼見對方只會一味的卸責，李老闆氣得大罵：「實在太沒誠信了！」

當李老闆要求解約退費，拉瑪卻就此「蒸發」，至今仍無消息，退費一事更直接無視，始終沒有處理，眼見付出去的錢恐就此打水瓢，讓做小本生意的李老闆無比錯愕又有苦難言。

記者致電「拉瑪數位行銷」詢問，但至截稿為止仍無任何回應。

4老闆李承澤反映，在錢付清後，「拉瑪數位行銷」就無聲無息，根本不知合約到底開始履行沒。（圖／莊沛儀翻攝）

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(中時電子報)