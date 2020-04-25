隨著網路媒體盛行，數位行銷公司也如雨後春筍般地接連冒出，「拉瑪數位行銷」就是其中之一。拉瑪透過替業者經營關鍵字廣告、社群廣告、品牌形象及影音廣告吸引消費者的注意力，成立雖不過短短幾年，但經營的有聲有色，如今卻被店家爆料，對關鍵詞設定的說法反覆、做事粗心，客戶反映後也只會卸責，根本「沒誠信」。

「拉瑪數位行銷」於2018年7月2日成立，透過關鍵字廣告、口碑、EDM平面、社群和抖音等精準、有趣、吸睛行銷方式，提供企業、商家們的潛在顧客能更容易、快速收到他們資訊。

由於「拉瑪數位行銷」對於網路市場有獨到見解與專業度，在行銷專業領域的服務與績效也不斷屢創佳績，吸引不少合作廠商，其中包括「隨意鳥地方」、「香雞城」、「黑金傳說」、「美甲玩物」、「Jana cafe」、「Good Hair」、「柳橙王子」、「佳禾日式碳燒」、「秋葵犬食堂」等知名店家。

本刊調查，「拉瑪數位行銷」除了被動的等顧客上門外，平時也會積極尋求合作商家，透過在Google找已登錄店家，之後主動致電尋求合作。

當初就是「拉瑪數位行銷」主動找上「水料理溫體牛咖哩飯」，但他們對於到手的生意，似乎相當敷衍，沒有好好用心經營。「水料理溫體牛咖哩飯」老闆李承澤痛批，「在談妥合作事宜後，對方就開始擺爛。」

李老闆抱怨，雙方簽約過了3個多月不僅一點進度都沒有，他要求退費解約，對方也是一再卸責推託，之後更直接消失來個不理不睬，加上網路上也曾有人表示，「業務的態度不佳，實在不敢苟同」，看來這樣的問題並非第一次。

「拉瑪數位行銷」雖然成立幾年就小有成績，但畢竟還未完全站穩腳步，若不好好改善和處理後續，恐怕很快就會從競爭激烈的市場中消失。記者致電「拉瑪數位行銷」詢問，但至截稿為止仍無任何回應。

由於業務延宕3個多月卻絲毫沒進展，「拉瑪數位行銷」沒有派人處理，只是一味卸責，李老闆憤而解約，最後對方竟直接消失。（圖／莊沛儀翻攝）

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(中時電子報)