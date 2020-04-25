隨著現代網路的滲透率高達85％以上，台灣的數位廣告也占了5成以上的總廣告支出，眼見在競爭越來越激烈的資訊環境中，「水料理溫體牛咖喱飯」老闆李承澤也深感使用傳統媒體就想成功吸引大眾的注意力愈來愈困難，在「拉瑪數位行銷」找上門後決定合作，誰知竟衰踩「地雷」，搞得自己一肚子火。

隱身於六張犁巷弄的「水料理溫體牛咖哩飯」，本期望透過專業行銷公司的幫助，藉由部落客的推薦，提高自身在網路曝光度，進而增加來客數和收益，誰知「拉瑪數位行銷」在收了錢後，態度竟轉趨消極，甚至多次推託，李老闆一想到拉瑪這幾個月的態度，臉上露出嫌棄表情。

本刊調查，拉瑪和李老闆合作期間，除了對「關鍵字建立」的說詞反反覆覆外，在部落客的行程排定上，也因為一而再再而三的疏失，始終沒有安排妥當。

李老闆抱怨，「拉瑪數位行銷」在部落客安排上，不是排定公休日，就是忘記這回事，絲毫不上心的態度讓他感覺很糟。（圖／莊沛儀翻攝）

原來「水料理溫體牛咖喱飯」每週四固定公休，這個資訊李老闆也早早告知，但拉瑪第一次仍安排在禮拜四，經過溝通取消後，拉瑪竟就此無消無息，直到李老闆三催四請的詢問，拉瑪竟坦言「完全忘記這件事情」，而後重新安排，卻依舊排在周四公休日，以致部落客至今遲遲未曾到訪，這些情況讓李老闆氣不打一處來，怒批：「他們就是沒誠信，理由還一大堆。」

記者致電「拉瑪數位行銷」詢問，但至截稿為止仍無任何回應。

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(中時電子報)