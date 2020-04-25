中央流行疫情指揮中心近日公布「「開放部分民眾自費檢驗新冠肺炎」，讓有需求的適用對象，可在全國7家醫院自費檢驗。花蓮慈濟醫院將於27日起受理，採預約門診，費用7000元，預計採驗後48小時，提供英文檢驗報告。

目前適用對象，包括因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素，申請入境至印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等國的民眾，或經中央流行疫情指揮中心同意的對象。

慈濟醫院副院長吳彬安表示，花蓮濟院是台灣少數設有BSL3生物安全第三級實驗室的醫院，在嚴格安全管制下，研究嚴重影響人類健康之高風險傳染性疾病原的實驗室，例如禽流感病毒、漢他病毒、立克次體、SARS／MERS病毒等，以及在全球延燒的COVID-19檢驗。

目前各國為防患新冠肺炎疫情蔓延，皆提升邊境管制措施，限制外國人入境；其中像是東南亞已有印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等六國要求，外籍人士須提出「未感染檢驗證明」才能申請入境，因此中央流行疫情指揮中心於日前公布「開放部分民眾自費檢驗」，花蓮慈院也將配合27日起受理這項檢驗。

採預約門診制，不接受現場掛號。適用民眾請於每週一至週五的上午8點至12點、下午1點30分至5點，先撥電話03-8578600預約門診時間，完成預約門診掛號的民眾，再請依照約定時間至家醫科門診報到。

吳彬安強調，門診報到時，務必攜帶自費檢驗申請表、申請入境、電子機票(或購票證明)等相關文件；國內民眾報到時須攜帶身分證正本及護照正本，外籍人士則須持護照正本。

這項檢驗並非快篩檢驗，而是用於防疫用的即時定量三段基因檢測，實驗室時間較長，但準確度高，符合世界標準認定，採檢後48小時內提供一份英文檢驗報告，預計收費7000元，目前正由花蓮縣衛生局核定中。

(中時 )