政府針對疫情紓困開辦小規模營業人50萬貸款，要求「簡易、速辦」，但不少小攤商、小商家卻在銀行端吃閉門羹。對此經濟部回應，根據中心接獲申訴電話，未通過者8成屬申訴人自己問題，多數是曾有卡債、還款延遲等債信不良紀錄。如果是「信用小白」，則8成5比例都可以通過。

為了讓校小規模營業人可申請利率1％的50萬元貸款，經濟部推出由信保基金提供十成信用保證。且金管會針對小額營業人缺乏財報文件，還制定簡易評分表，取代財務報表及401報表，只要拿到評分70分以上，就可獲信保基金保證。

那為何還是很多小商家抱怨借不到錢？經濟部表示，當初推動這項小額貸款，有針對「信用小白」，也就是沒跟銀行借過錢、也沒辦信用卡者做過設計，即使沒有聯徵中心信用紀錄，評分表仍可拿到70分核可分數，8成5比例小額營業人都可以過關。

其他多數是曾有卡債等信用不良紀錄者。以經濟部「馬上辦服務中心」接到的諮詢與申訴電話，只有2成是銀行不清楚規定等問題，8成未過關屬於申辦者(公司)自身問題，像是跟銀行往來曾有債信不良紀錄。

(中時 )