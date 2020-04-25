基隆市議會預計5月舉辦定期大會，議長蔡旺璉表示，防疫是全民共同的責任，並將議事廳內列席官員的座位調整拉大。（基隆市議會提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情延燒，基隆市議會預計5月舉辦定期大會，但傳出新冠肺炎確診士兵案409曾回基隆趴趴走，多名不同黨籍議員提議視疫情發展，將定期大會延後或取消，市議員宋瑋莉於25日指出，現在是防疫的重點階段，議員又是服務人民的第一線，她呼籲，為避免群聚應延後召開或提出配套措施，市議員張秉鈞則認為，不能因為疫情影響，就停止反映民意。

自敦睦艦隊確診士兵趴趴走事件傳開後，各機關都將防疫標準再度提升，但宋瑋莉指出，議員為接觸民眾的第一線，若議會成為感染空間，病毒將會由議員之間迅速帶回傳播到各地，特別危險，她呼籲將大會延後，或統一祭出配套措施，才能防範於未然。

對此，基隆市議會議長蔡旺璉表示，防疫是全民共同的責任，面對不可測的疫情發展，議會為維護同仁健康與議事順暢，將議事廳內列席官員的座位，調整拉大間隔來避免疫情擴散，對此，副議長林沛祥說，除了防疫以外，還有很多民生議題需要被關注、需要解決，所以一定要做好防疫措施，並監督市政。

針對5月定期會怎麼開，市議員俞叁發指出，若要全員使用視訊會議或許會有難度，可防疫期間長達一個多月的群聚會議，確實仍有顧慮，但他認為只要備妥防疫措施，該開的會還是要開的，以免耽誤市政進程，較輕的議題，則可直接小組處理就好，他強調，防疫期間盡量縮短長時間的群聚，才是上策。

張秉鈞說，民意代表要徹底做好監督市政及反應民意的角色，他相信在防疫期間，只要進入議會時需量體溫及戴口罩，彼此保持社交距離，針對防疫措施，他也提議在議員席位間加設壓克力隔板、維持室內固定人數，並強調，絕不能因疫情影響，就延後定期會。

(中時 )