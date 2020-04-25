到餐廳購買外帶餐點在防疫期間已是趨勢，但在業者紛紛減少人力來節省開銷下，恐怕也有品質控管隱憂。本報接獲讀者柯先生爆料，今（25日）中午到知名連鎖餐廳「麻膳堂」台北復北店點用外帶餐點，裡面的「魚子蝦燒賣」竟然「幾乎全生」，柯先生回到餐廳要求退款，外場人員當下聽聞後也未致歉，僅叫內場人員出來處理，餐廳也未解釋原因便提出全單全額退費，柯先生氣得直呼：「我不需要全額退費，我只要退那道有問題的菜，重點是這麼有名的餐廳、這樣的品質控管真的很誇張！」

柯先生指出外帶的「魚子蝦燒賣」，內餡幾乎都未熟。（讀者提供）

「吃起來整個就是黏稠狀、粉粉的，蝦都還是半透明狀，很噁心！」柯先生表示，今天親戚來家裡作客想吃麵食，便挑了一家感覺較有品質的店、讓全家吃美食，於是到麻膳堂台北復北店點了麻辣牛肉麵、水餃、珍珠丸和蝦仁燒賣等，沒想到回到家享用時，原本點的1份3顆、80元的「蝦仁燒賣」被誤給為「魚子蝦燒賣」，最誇張的是吃到7、8成生的口感，不僅興致全毀，差點還害年幼的小孩將有可能導致健康問題的食物吃下肚，且柯先生到餐廳告知服務人員此事時，外場服務人員冷漠的態度也讓人相當傻眼。

柯先生指出外帶的「魚子蝦燒賣」，內餡幾乎都未熟。（讀者提供）

「麻膳堂」台北復北店受訪時回應，因為疫情衝擊的關係，目前餐廳人力有減少，但生意時好時壞，剛好像今天的生意比較忙，而「魚子蝦燒賣」屬於需持續注水的蒸材，內場人員就因為太忙而疏忽持續注水，才會造成民眾吃到未熟的食物，餐廳表示，若賓客後續因此有身體不適的情況，需要負擔的費用也會負責處理；另外也會對外場人員的服務態度做加強。

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，旅遊觀光、餐飲產業全面大受衝擊，市場經濟的復甦更是遙遙無期，許多業者不得不想盡辦法節省人力開銷以「求生存」，不過來客量本就難以掌控，客人少時不打緊，但一旦客人一多，在人力維持短少的情況下，難保沒有後續問題浮上檯面，而再多事後彌補也恐怕已讓品牌形象大傷、雪上加霜。

(中時 )