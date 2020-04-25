新冠肺炎疫情導致人心惶惶，也讓弱勢家庭陷入經濟危機，有位低收入戶的「香腸伯」養育2名年幼子女，又因觀光客減少造成收入跌倒谷底，面臨生活困境；社服公益團體「芥菜種會」表示，該會所服務的弱勢家庭有35%面臨經濟寒冬，因此緊急成立「芥助網防疫專區」，希望募集防疫物資包及急難救助金，預計可幫助4500個家庭。

據了解，該名香腸伯與妻子都是身心障礙者，全家住在社會住宅內，2名幼年子女都是芥菜種會的認養童，生活原本就十分艱辛，疫情又讓觀光客銳減，香腸伯的收入更是跌到谷底。

但他們並不是唯一的受害者，芥菜種會透露，另名新住民媽媽「阿惠」因丈夫外遇家暴，選擇離開丈夫，獨自撫育4名子女，全家靠她在餐廳的收入苦苦支撐，其大女兒剛成年，原想到工廠上班分攤家計，但工廠又停業，阿惠的餐廳來客量也大不如前，一家人幾乎斷炊。

芥菜種會統計，他們照顧的弱勢家庭有35%受疫情影響，被迫減薪、放無薪假，甚至失業，還有300位認養人停止捐款，緊急成立「防疫專區」募集7000份物資包經費，將送米、麵、油和肥皂等生活必需品，給有需要的家庭，也募集「弱勢家庭抗疫急難救助金」，希望大眾愛心不打烊，幫弱勢家庭度過困境。

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(中時電子報)