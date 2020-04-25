新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（25日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日海軍敦睦艦隊新增1例新冠肺炎確診個案。截至目前為止，國內共累計429例確診，6例死亡，275人解除隔離。感染者分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊

◎今日新增個案（案429）為敦睦艦隊（磐石艦）實習生，個案4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，因血中抗體陽性，於4月24日進行二採，並於今日確診，相關資料刻正疫調中。

◎本起群聚事件截至目前共31人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,865人，其中534人為居家隔離對象，已採檢173人，154人為陰性，其餘檢驗中；1,331人為自主健康管理對象。

◎居家隔離檢疫者有條件外出。基於人道考量，指揮中心今宣布，部分居家隔離、檢疫者因二親等親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，特別開放有條件外出，民眾可向所在地方衛生局提出外出申請，1次以1小時為限。

◎高雄市衛生局日前公布第4波確診個案足跡，據統計有9位市民疑似感染，今（25）日再指還有增加疑似案例，醫界認為引起社會恐慌。陳時中表示，若是高度懷疑的個案符合通報條件，在經過醫師評估後應儘速通報採檢，而台灣畢竟是民主社會，不是不能講，但日前一天通報案件達1800多例，通通公布對疫情實在沒有幫助。

◎敦睦軍艦群聚，截至目前已累計31名確診者。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，軍艦昨天有23人出現症狀，其中4人不需要採檢，19人需要採檢，目前15人陰性，4人採檢結果等待中。

◎國外重症患者使用呼吸器死亡率高達90％，張上淳指出，台灣曾使用過呼吸器的有24人，包含死亡的6人，目前看來台灣重症患者使用呼吸器後死亡率約是25%，相較於國外的90%來的低。

◎台鐵車長二採陰。一名曾與敦睦艦隊官兵同處一個健身房的台鐵貨運列車車長，4月22日採檢結果呈陰性，後續又出現發燒、肺浸潤，被安排二採。中央流行疫情指揮中心表示，車長採檢結果已出爐，二採陰性，還在治療中。

(中時電子報)