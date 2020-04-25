克里斯多夫諾蘭執導的《天能》期望為慘澹的電影票房帶來買氣。（華納兄弟提供）

新冠肺炎持續延燒，全球電影業衝擊大，其中娛樂龍頭的美國更是首當其衝，美國境內5500家影院從3月20日關閉到至今，大約15萬影院員工及主管被辭退或休無薪。儘管美國喬治亞洲政府日前宣布該州的餐廳和影院27日復工，但美國最大的連鎖院線戲院AMC表示，除非有新的大片，例如克里斯多夫諾蘭執導新片《天能》及迪士尼真人版《花木蘭》，不然他們不會急著重新營業。

根據《好萊塢報導》報導，AMC在公開聲明中表示，觀眾和員工的健康是他們首要關心的事，「此外，我們也需要真正的新上映大片，只有他們才能吸引到觀眾重新來到影院，讓觀眾恢復對電影院的熱情。我們會在《天能》、《花木蘭》上映前幾周重開，這段時間也在影院做一些防疫措施的準備。」

雖然AMC瀕臨破產的謠言頻傳，不過上週AMC宣佈5億美元（約150億元台幣）債券發行計劃，防範破產的可能性。因此，華爾街最近對AMC的分析變得樂觀，認為該公司將很有可能在疫情期間避免破產。

(中時 )