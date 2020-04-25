祈錦鈅（小鈅）日前受邀拍攝「水下」攝影，詮釋珍珠美人魚扮相，擁有好身材的她興奮地說：「找到我的藍海市場了，自己也愛海，希望把海底的美透過照片、影片和大家分享。」為了這次的拍攝工作，她特別南下墾丁兩趟，由於拍攝有一定程度的危險性，因此安排教練及戒護人員相陪。

一系列照片影片推出，讓網友驚嘆不已，她說：「因為水下攝影難度很高，要做足行前準備工作，一般是要克服對水的恐懼和練習閉氣的長度，潛下水的深度必須也所限制，在短短的一分半內要拍出設定的作品，覺得是很大的挑戰，花了很多時間先在泳池做練習。」以美人魚裝扮潛水更是高難度，「單鰭」要游得好，必須靠腰力與核心肌群才能駕馭，她先閉氣潛到5米深的海底，連攝影師都誇她在海底的「氣場」很強。

她日前推出新單曲〈I DO〉，預告接下來將拍攝系列影片，介紹運動與大自然，「最近除了拍海底世界外，也開始學習關於音樂編曲創作的專業知識，學習永遠不嫌晚，等音樂創作成熟了會推出自己的作品，目前還在練功中，會努力加油」。

祈錦鈅化身珍珠美人魚。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅化身珍珠美人魚。（固力狗娛樂提供）

(中時 )