居家檢疫男用笑氣失聯 警消破門逮人

鄭文燦讚衛生、警察、消防和公所處置得宜

桃園蘆竹王姓居家檢疫者一連兩日失聯，里幹事25日凌晨會同警方破門，發現他疑在房內使用笑氣且神智不清，強制送桃園療養院繼續隔離，桃園市長鄭文燦讚相關單位警覺，坦言居家檢疫量大、五色人種都會遇到，期勉團隊面對各種狀況都要能夠處理。

外傳王男還請傳播妹回家開趴、恐成防疫破口，民政局長王安邦已請警方調閱監視器釐清，但也坦言中央並未禁止親友拜訪，僅限制近距離接觸，若只有個人進入屋內，難證明是否有保持1公尺以上距離，一旦查獲近距離或群聚型活動，最重可函請衛生局開罰100萬元，強調里幹事每天都會不定時電話關懷，也會針對特殊個案或獨居者「多聊幾句」從言談中注意蛛絲馬跡。

蘆竹王姓男子12日自東南亞返國，正在進行居家檢疫，直到27日零點才會解禁，23日卻失聯，里幹事會同警方上門確認仍在屋內即離去，孰料隔天再度失聯，民政人員會同警方前往，但對方拒不開門，擔心發生意外，警方找來鎖匠開鎖，但男子仍反鎖房間，和執法同仁僵持1小時，警消獲報破門而入，當場查獲散落使用笑氣的瓶子，判斷有使用笑氣情況，警方凌晨順利找出，相關單位也警覺，由消防局將其強制後送至桃園療養院。

鄭文燦讚衛生、警察、消防和公所處置得宜，強調執行居家檢疫或隔離都是以公共衛生標準衡量，但少數個案會有各種狀況，五色人等都會遇到，呼籲同仁要保持檢疫工作敏感度，區公所遇到類似個案也都要掌握狀況，雖然是特殊個案，但期許團隊面對各種狀況都要能夠處理。

(中時 )