本周投資人面對台股漲跌彷彿洗三溫暖，因面臨油價大跌至負值、北韓領導人金正恩傳出命危及磐石艦隊群聚染疫等重大事件影響，台股自反彈2千點以來，首次於4/21遇到第一根長黑，下跌近300點到收10288.42點，許多投資人苦等台股拉回「第二隻腳」，卻因周線低點未跌破上周低點，不免讓人感覺是否有隱形的手支撐大盤。

這波國安基金積極進場醞釀出中期反彈大行情，不到一個月時間飆漲2187點，投資人關心的大盤拉回多少點可進行承接？鎖定近期法人積極布局的股票布局，掌握個股的行情較有勝算。法人在看好某一些布局時，不容易短進短出，即使沒拉回也不介意持續追進，本周討論投信持續買進積極布局股票，如受惠宅經濟帶動Wi-Fi需求，網通、真無線藍牙TWS等相關產品的瑞昱，因供應任天堂Switch遊戲機等，受惠近期Switch熱賣全球，第二季將出貨放量。

同樣受惠Switch概念股的全球最大遊戲機均熱片廠健策，今年3月營收6.54億元創歷史新高，近期也切入電動車「IGBT「水冷散熱模組，股價表現相當強勢。另一檔投信持續布局的瑞祺電則是因遠距辦公需求增加，專攻網路安全防火牆及流量管理，持續接獲網路安全、SD-WAN（軟體定義廣域網路）、整合式通訊三大產品線急單，網通相關族群很有可能持續轉強。

外資鎖碼布局的股票包括強茂今年積極搶攻車用市場及工控市場，今年營收預估可望優於去年，近期也醞釀買回庫藏股，外資持續買進，籌碼穩定度較高。網通伺服器PCB廠博智受惠IPC、伺服器客戶高階產品滲透率提升，目前40G網通產品為主要應用，400G產品認證中，法人估今年可賺一個股本。

下周觀盤重點：

大盤周KD已於4/10呈現黃金交叉向上，呈現中多行情，至於會不會呈現V轉，需留意疫情是否能得到控制、原油價格是否止穩反彈，美股表現也是觀察的重點；短線上5日線若能帶量突破則指數將再創波段新高。

操作方向，由於是中期反彈，建議不要隨意放空，持續鎖定中小型績優電子股，其主流地位不變，短線上防疫概念股雖強勢但不適合中長期投資。觀察指標股如散熱模組的健策、超眾；PCB族群的博智、華新科、強茂等。

（中華金融周報財經小組提供）

(中時電子報)