觀察者網引述美國政治新聞網「Politico」（歐洲版）24日報導稱，在指責拜登之子與中資合作後，川普被發現欠了中國銀行數千萬美元。這筆欠款將在2022年到期。

美國大選臨近，即便疫情當前，川普和拜登依舊針鋒相對，把中國議題當作選舉籌碼互相抹黑。但就在雙方相互抨擊「對華軟弱」時，媒體發現川普和拜登都在和大陸做生意。

距離曼哈頓的川普大廈只有幾步之遙之處，一座43層的摩天大樓橫跨整個街區。這就是著名的「美洲大道1290號（Avenue of the Americas NO.1290），美國銀行的所在地。

「中國一直都是我的手下敗將。」《紐約時報》曾報導，川普2015年在競選總統時吹噓，「我擁有美洲大道1290號美國銀行大樓的很大一部分股份，那就是我在一場大戰中從中國手裡奪過來的，非常值錢。」

報導稱，川普擁有該房產30％的股份，總價值超過10億美元，是其所有投資中最昂貴的房產之一。

Politico援引數據指出，這座建築在2012年進行了約9.5億美元再融資，其中包括來自中國銀行的2.11億美元貸款。《華爾街日報》2013年稱，中國銀行憑借這筆貸款成為進入美國證券化市場的第一家中資銀行。

根據協議，這筆貸款將於2022年到期，如果他獲得連任的話，屆時處於川普第二任期中期。

2016年大選前後，川普多次誇耀自己的個人業績記錄，試圖以此作為競選籌碼。他對這棟大樓的所有權一度引起些許關注。但直到近期川普和拜登爆發「口水戰」，川普與中國銀行的協議才引起外界注意。

報導指出，川普競選團隊近期一直以中國議題攻擊拜登，試圖增加民眾對拜登在中國問題上軟弱形象的關注。本月早些時候，川普競選團隊將矛頭對準了拜登的兒子，10日在推特發文質問，「為什麼中國政府的銀行想要與亨特·拜登做生意，而當時他的父親是副總統」。

川普所指，是在2013年拜登對大陸進行國事訪問期間，其兒子亨特與大陸銀行家會面並達成一項價值約15億美元的合作協議。在上週六的白宮新聞發佈會上，川普再次就此事發難拜登，聲稱如果拜登獲勝，中國將「擁有」美國。

但川普的中國銀行欠款讓他對拜登指責不再「名正言順」。Politico指出，除這筆欠款外，川普家族與中國金融和經濟聯繫早已錯綜複雜。

白宮和川普拒絕就此置評。但川普競選團隊表示，川普的債務和拜登的協議之間沒有可比性。

競選發言人蒂姆·莫塔夫（Tim Murtaugh）告訴Politico：「川普當時是一名成功的商人、一名普通公民，而亨特·拜登利用父親關係與中國的銀行合作，這兩者之間有著明顯的區別。」

(中時 )