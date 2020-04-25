羅志祥（小豬）與周揚青9年情逝，各自在社群媒體上發文，隔空交戰，掀起熱議。精神科醫師鄧惠文有感而發，寫下逆風發文，「年輕孩子看見的，不只是這些八卦。他們正在看見一種用網路制裁前情人的攻擊力。」不過鄧惠文最後強調，「我一點也沒有要挺小豬也沒有不挺周小姐。」該文一釋出後，引起熱論，田馥甄（Hebe）也轉發「逆風轉發，我是這樣想的」。

豈料該文在微博上，被大陸網友解讀成Hebe挺小豬，Hebe的微博立刻被大陸網友出征，更登上微博熱搜。Hebe25日在臉書發文表示「在感情裡曾付出過的人，怎麼可能不心疼受傷的人呢。」Hebe提到如果自己的朋友遇到傷痛時，憤慨不平、一起出氣的姐妹當然要有，但能夠一起分散壓力、舒緩情緒，帶出另一種思考角度可能性的姐妹也需要有。

她說：「我以為誠實、不欺騙，本來就是道德的基本底線，無需也無立場多做討論和批判。」因此分享了一篇對網路環境具有善意視角的文章，只是希望讓一切更好。豈料這個分享與她本來希望大家好的原意相反，「真的覺得很抱歉，也很遺憾，給大家添了更多不好的情緒。我想，最該被提醒審慎使用網路的人，就是我自己。每個人都值得被珍惜，誠實勇敢的人，更有能力再次擁抱愛。但願我們都能被珍愛。」

(中時 )