德國藝術家爾德鴻（右）剛好在台灣，得以出席「雲林藝起幸福」亞洲國際藝術交流展。（張朝欣攝）

「藝」起來防疫！雲林縣政府為紓緩民眾防疫壓力，25日在縣文化觀光處舉辦「雲林藝起幸福」亞洲國際藝術交流展，共有12國43名藝術家參展，希望藉由藝術欣賞安定大家的情緒。為了配合防疫工作，進入展場民眾均需戴口罩、保持防疫安全距離。

「雲林藝起幸福」亞洲國際藝術交流展，由雲林縣政府與雲林縣遠景發展協會共同舉辦，即日起至5月3日在縣文化觀光處展覽館1樓展出，25日開幕典禮由副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、展覽總顧問鍾有輝、策展人丁仁桐等人主持。

謝淑亞表示，藝術無國界、更是世界通用的語言，透過藝術文化交流，即便語言不通，不同國家的人也能互相傳遞美感、彼此分享創作心得。雲林藝術人才輩出，在這網路無國界的地球村時代，雲林不僅與全國各縣市競逐崢嶸，更邁向國際與各國交流互動。

文化觀光處長陳璧君指出，本展由國內知名版畫大師鐘有輝教授策畫，廣邀國內外藝術家參展，並由丁仁桐、吳炯韋2名藝術家協力籌辦，希望國際藝術交流能持續在雲林發展，讓雲林藝文的國際能見度逐年提升。

策展人雲林知名藝術家丁仁桐說，原本計畫邀請各國藝術家到雲林「相見歡」，沒想到遇上疫情只好取消，不過德國藝術家爾德鴻剛好在台灣，特地從北部南下與會，不僅對雲林藝文留下深刻印象，也大讚台灣防疫工作非常確實。

(中時 )