聯合早報網25日報導，新加坡新增618起新冠病例，較過去五天有所減少，總病例達1萬2693起。本周來，新加坡單日確診數曾連續4天破千例，24日才降至897人確診，25日再降到618起。

根據新加坡衛生部初步統計，截至今天（4月25日）中午，新增病例當中，絕大多數是住在客工（外籍移工）宿舍的工作準證持有者，七人是新加坡公民或永久居民。

新加坡43間外籍移工宿舍中，已有33間被列為感染群，外籍移工確診數超過9000人。新加坡衛生部25日晚遲些時候會再公布新病例的更多詳情。

新加坡貿易和工業部長陳振聲接受美媒訪問時說，政府考慮改採更「主動積極」（aggressive）的防疫策略，包括對其570萬人口進行大量篩檢（mass testing）。他表示，新加坡希望在約一個月期間「漸進重啟」經濟，為此擬「對全體人口進行遠比現在多的病毒檢測」，同時採行額外社交安全疏離措施。新加坡總理李顯龍日前宣布，將病毒阻斷措施（半封城）實行期延長四周，直到6月1日。

今年伊斯蘭教齋戒月已經在24日日出以後開始。早報網報導說，受冠病疫情影響，齋戒月期間的祈禱無法在清真寺進行，宿舍內的客工可以選擇單獨祈禱，或者在保持安全距離的情況下和同一寢室的室友一起進行。宿舍運營者為穆斯林客工提供了新的祈禱墊和開齋的椰棗。

(中時 )