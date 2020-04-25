雲林縣北港朝天宮免費提供次氯酸滅菌液，擴大防疫量能。（北港朝天宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港朝天宮被列為警示景點，廟方除了加強寺廟消毒與遊客進出管制，更進一步擴大防疫量能，製作次氯酸滅菌液、額溫卡送給民眾與學校，希望發揮媽祖慈悲精神，與大家一起抗疫，祈求疫情盡快消退。

北港朝天宮因農曆3月媽祖聖誕香盛期間，吸引大量遊客造訪參拜，被列為警示景點，廟方配合政府防疫工作，規定入廟參拜需戴口罩，在廟埕設置龍、虎門管制遊客進出，並加強寺廟周邊消毒，有效遏止疫情傳染，獲得各界肯定。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，為了讓各地遊客更安心參拜，廟方與澎湖科技大學合作，引進次氯酸水生成機，每天製作次氯酸滅菌液送給民眾與學校，滅菌液特別分裝成小瓶且瓶上有噴霧頭，使用起來更方便。

另外廟方還製作媽祖額溫檢測卡，金箔卡片造型並印有Q版媽祖，只要將卡片貼在額頭5至10秒即可顯示體溫，提醒民眾隨時自我檢測量體溫、確實防疫保平安，由於卡片精緻可愛大受歡迎，廟方最近已追加訂購因應民眾的需求。

蔡咏鍀指出，台灣防疫成效全世界有目共睹，主要是政府防疫政策得宜、民眾全力配合，寺廟是台灣民眾的主要信仰之一，在防疫上也要盡1份心力，除了舉辦消災法會安定人心，更以實際行動捐贈防疫物資，希望人、神共同努力，讓台灣更加平安穩定。

(中時 )