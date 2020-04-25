因國際油價的崩跌使得現行在臺灣交易所交易的三檔原油ETF（00642U元大S&P石油、00672L元大S&P原油正2、00715L街口布蘭特油正2）淨值紛紛跳水，這三檔標的「市價」與「淨值」呈現高達數倍的溢價。雖說這溢價是因為市場參與者不理性地交易方式才會產生的結果，但主管機關為了收斂這兩者之間的溢價幅度，本身就有設計一個制度，以下說明：

當ETF在集中市場交易的價格高過本身的淨值時（又稱為溢價），投資人可向投信申購、以較低的淨值取得ETF，並在市場上以較為高價的市價賣出。完成以上兩個動作即是「以較低的淨值取得股票，並用高價在市場上賣出」，其間一買一賣的價差即為獲利。由於這樣的作法相當於在初級市場（美國期貨）以淨值取得、在次級市場（股票市場）以市價賣出，應有助於拉高標的物、壓低ETF的市場價格，直到市價與淨值的差異低到不足以吸引投資人套利的程度為止。

試想想，100%的溢價相當於你只需準備個三百萬、一周左右就可以賺到另外一個三百萬，更別提200%、300%！且由於這作法實在是簡單到幾乎沒有門檻，吸引不少有資金實力的投資客紛紛投入其中、大套其利！但由於其中牽涉到主管機關在ETF量體上的考量、央行對於外匯放行上的控制（要把錢匯去美國當保證金），所以並不是可以無限量發行的。就在此時，關鍵來了，是誰可以決定這塊肥肉如何分配？

今日介紹的主角是00715L，街口布蘭特油正2。街口其實已經增加發行過了，非常低調地進行，其過程最令人感到費解的是：1.沒有盡到造市功能的小自營商，拿到了很多的額度，比其他大自營商還多。2.向街口投信申請的投資人只有在最後一天取得一些些的配額，經過計算，自營商拿走七至八成，一般投資人僅有兩三成，且經不滿的投資人呈報主管機關後，街口投信給的回覆是「下次依然是這樣的比例」。相比之下，元大雖多花了一天的時間整理申購人清單、但盡量做到人人一組的精神實是值得稱讚。

其實過去幾年金融市場的制度一直有在改善，例如過去只有法人才能做的雙向借券，現在小散戶也能做；過往發行新股時大股東可以用低價隨意「承銷」，而現在競拍制度上路，讓願意出錢的小散戶也有機會參與初級市場的認購資格。其實種種的制度（包括新股申購抽籤、競價拍賣採美國標…等等）就是為了一個辭，「公平」。因為公平，所以不會有私底下利益輸送的可能；因為公平，所以市場參與者不需要在禮盒內裝現金、交給可以決定利益歸誰家的那個人。

主管機關新增了這些以往沒有的制度，都是為了讓市場環境變得更好、更公平、更透明，但在申購ETF的市場，卻還是成為有心人士能夠上下其手的灰色地帶，目前還有一些遺珠之憾可以再更為改善，希望未來資本市場能夠越臻完美！

（文/中華財經台授權轉載）

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(中時電子報)