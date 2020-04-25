高雄市長韓國瑜罷免案，中選會已訂6月6日舉行投票，到底結局會如何？知名命理師楊尚義 用塔羅牌算出，以現況來看的話，罷韓案成功的機率居然是50%；而罷韓的真實原因，則是因為大家想要掌握這個權力，但拿到權力不見得是好事。

罷免案會不會通過？楊尚義接受YouTuber「Bit King比特王出任務」表示，他抽牌抽出第16籤，嚴格來講，罷韓有一半以上的機率會成功。其實罷韓成功與否，在於韓市長怎麼做，到6月還有2個月左右的時間，在這個時間點，把力量發揮在對的方向，還來得及做補救。若以現狀來看，真的蠻符合的，有一半的民眾支持韓市長，但是另外有一半的民眾目前仍支持罷韓。

也就是，以現況來預測，罷免案成功的機率是50%，從抽出的牌來看，很清楚看出是各半，平分秋色，支持以及不支持的力道，在4月中旬來看是一半一半，也就是50%的機率。

楊尚義指出，若韓國瑜和市府團隊想避免這樣的事發生，他建議抓緊自己的腳步，做對的方向，其他事情先不要管，全力衝市政，把市政做出成績的話，相信會讓其他的人有所改變，只要影響到了1%，蝴蝶效應會開始擴散。

至於罷韓的真實原因，楊尚義指出，罷韓案會發生，是因為大家想要掌握這個權力，但拿到權力不見得是好事，要是沒有做對和該做的事，人民還是有權利拿回來。在「現況」這部分抽到戀人牌，也就是說，有些人當初為何支持韓國瑜，但目前陷在質疑，因為愛之深責之切，因韓上任的時間還很短，所以沒有看到很好的一個成績，慢慢也會懷疑韓市長真的有辦法做嗎？

那為什麼罷韓會發生五五波的狀況？楊尚義解讀說，當初韓當選，絕對不是五五波當選，那為何現在五五波？連原來支持韓的民眾都會想，「我當初支持你，現在這樣子有效嗎？真的有辦法達到我的期望嗎？所以現在高雄市政團隊要去補救，他們悶著頭做很多事，宣傳卻不夠。因此他建議韓國瑜和市政團隊，已經做好的事加緊宣傳，還沒做好的事，時間還有，趕快去做；但不是為了迎合民意，而是現在市政什麼最重要，就先做什麼，目前全民最關心防疫，所以防疫這個缺口絕對不能漏掉，如果再有破口，這件事就沒救了。

(中時電子報)