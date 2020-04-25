林氏璧在臉書PO文指出台灣社區守到好的不可思議，守到讓某些人根本不相信 (圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者臉書)

新冠肺炎疫情險峻，今天(25日)陳時中也宣布台灣確診新增1例，仍舊是海軍敦睦艦隊實習生，也是整起事件中第31人，目前全台確診429人，前台大醫看到今天一個數據後也大驚，直呼不可思議，守到讓某些人根本不相信。

指揮中心宣布新增1例確診後，也表示台灣已經連續13天沒有出現任何本土病例，前台大感染科醫師、知名旅日部落客林氏璧看完後，在臉書《日本自助旅遊中毒者》PO文「還是一粒」，直說：「其實我有點想通了。我們社區守到好到不可思議，守到讓某些人根本不相信，怎麼可能舞小姐酒店公關都完全沒有傳出去？一定有黑數！你不敢普篩啦！普篩救台灣」。

林氏璧表示，如果台灣可以這樣繼續不可思議守下去，他寧願這些人繼續每天疑神疑鬼討論普篩、封城，這也是一種幸福。文末林氏璧說若真的社區大爆發後，不用大家提醒，那時到處都破口，該普篩的時候專家自然會出手。

(中時電子報)