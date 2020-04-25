2020鳳梨好筍季開鑼，台南市長黃偉哲邀大家來吃鳳梨。（市府提供／洪榮志台南傳真）

不受疫情的影響，2020鳳梨好筍季25日仍在台南市關廟區大潭埤旺萊公園揭開序幕，但對參加民眾採限額實名登錄。市長黃偉哲表示，令人欣慰的是，今年鳳梨的價格，並沒有因為少了大陸市場下滑，在大家的努力之下價格仍維持穩定，也讓更多消費者能吃到好吃又健康的鳳梨。

黃偉哲表示，關廟出產鳳梨、竹筍及關廟麵等非常多好的產品，廣受民眾歡迎。今年的鳳梨產量跟往年一樣，但因少了大陸的外銷市場，因此市府積極往加工、內銷及開闢其他國家市場的方向努力。

黃偉哲還進一步提到，竹筍跟鳳梨都是非常好的健康食品，具有很多纖維素，能幫助健康的人提高免疫力；免疫力提高就比較不容易生病，具有實質的防疫意義。今年的鳳梨好筍季是一個成功的典範跟模式，在疫情過後，市府也會陸續舉辦更多的產業活動，讓各區的產業文化越來越好。

市府農業局表示，每年4至7月進入鳳梨盛產期，此次因武漢肺炎疫情的影響，活動也以行銷鳳梨為主。企業認購鳳梨的行動一直持續進行，公所、農會齊努力在購物台也狂賣1萬4000顆鳳梨，協助農民行銷鳳梨增加收入。

2020鳳梨好筍季活動首開先例採實名登錄報名，報名成功並參加的民眾，可享鳳梨2入裝禮盒、2瓶鳳梨冰茶、鳳梨苦瓜雞及鳳梨炒飯等好康；在旺萊市集購買農特產品還可兌換DIY卷，並可選擇製作鳳梨醋或鳳梨酵素清潔液。今天進場的民眾都手持確認單，由活動場地單一出入口進出，並配合量測體溫、戴口罩，逛得安心、買得放心。

(中時 )