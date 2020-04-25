基隆惡煞持刀斷人小指，遭法院裁定收押。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆1名蔡姓男子，昨日下午1點多於深溪路遭人持30公分西瓜刀當街砍斷整個右小指，基隆警方火速將陳姓犯嫌緝捕歸案後表示，該嫌目前30多歲，有毒品等前科，事發當下陳男只因不爽蔡男看他一眼，就持刀砍人，檢察官於25日複訊後，以陳男有再犯之虞向法院聲請預防性羈押獲准。

警方指出，陳男於昨日下午1點多行經基隆市新豐街時，與路過蔡姓男子起口角衝突，並取出剛買的30多公分西瓜刀尾隨在蔡男身後，並猛力朝其頭部砍去，蔡男被這突然的舉動給嚇到，以本能舉起手擋刀，意外讓小指瞬間被削斷，而無名指被削掉只剩皮黏著，而犯嫌在得逞後，隨即逃逸。

蔡男逃到數百公尺附近新豐街求救，消防局獲報將蔡男連同斷指火速送往基隆長庚醫院進行接合，幸好無生命危險，警消指出，蔡男右小指整個被截斷，現場找到右小指一同送到醫院搶救。警方訊後依殺人未遂罪和傷害罪將陳嫌移送基隆地檢署。

檢察官在複訊後，向法院聲請預防性羈押，基隆地院下午召開羈押庭，並因認定陳男犯罪嫌疑重大，並且犯下殺人未遂的重罪、有逃亡的可能，並於下午2點多裁定羈押。

(中時 )