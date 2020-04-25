美國成了新冠肺炎重災區，源頭到底是否來自中國大陸，成了美中爆發口水戰與以及世界衛生組織（WHO）角色引疑義的導火線。不過紐約州州長郭謨24日引述研究指，該州首例確診個案並非由中國傳入，而可能是義大利。他批評總統川普對中國及歐洲太慢下達旅遊禁令，病毒早已四處趴趴走。他警告，美國要從錯誤中學習，疫情可能在秋季復發，或有新病毒出現。

郭謨引述東北大學的研究，稱2月全美約2.8萬人確診，其中1萬人在紐約，而病毒源頭不是來自中國大陸，是歐洲。

他說，川普在2月2日、即中國湖北省武漢市爆發疫情後逾1個月才對中國封關，再過1個月（3月16日）才決定對歐洲封關，當時疫情已在美國廣泛傳播。他說，1、2月從歐洲飛抵紐約與新澤西的班次，多達1.3萬班次，入境人數約220萬。而去年11、12月中國就傳出疫情，他說：「我們在中國有疫情之後2個月才行動，現在回頭看看，有人認為病毒會乖乖待在中國2個月等我們行動嗎？等我們採取行動時，病毒早已離開馬廄，四處趴趴走。」

郭謨認為關上對大陸的「前門」是對的，但仍打開對歐洲的「後門」。他直指，紐約州3月1日出現首例確診病例，19日紐約州就實施封城，行動之快，在全美跑第一。至於何時解封，他說，儘管民眾亟欲重啟經濟，但在紐約言之尚早，因為當地平均每日仍新增約1300確診病例，讓人憂心。

對於川普不滿WHO過於親中而暫停對WHO撥款一事，郭謨同意應質疑世衞對這次危機的因應是否不當。

(中時 )