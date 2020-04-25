《觸不到的愛》特映會將舉行5/5、5/6 兩場。
本文為【5/5場】專用
【5/6場】進行方式將於4月29日另行公佈。
＝＝＝＝參加方式＝＝＝＝
4月25日～4月28日間
1.於中時娛樂網站（www.cte168.com）中將你最感興趣的一篇報導畫面截圖（畫面內需有標題）
2.前往中時娛樂粉絲頁本活動專文（https://www.facebook.com/wwcte/）
3.於本活動專文留言「《觸不到的愛》穿越生死 只想見妳」並附上你最感興趣的一篇報導畫面截圖 即可參加抽選
4月29日起直接訊息通知得獎者（名額15人，一人兩張），並通知取票方式。
※未獲通知者即未得獎。
※得獎者需提供真實姓名與聯絡電話，並於領取時出示證件。
特映會時間：5月5日（二）19:00
特映會地點：台北信義威秀影城(松壽路20號）
※中時娛樂有權未經事先告知更改活動內容或取消。
※不接受任何形式的確認與詢問。
觀看預告片：（威視電影提供）
(中時 )
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