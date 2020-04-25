國道警局第六大隊24日晚間獲報「民眾在國道上徘徊」，立刻趕往現場處理，過程中卻是一名員警獨自壓制民眾，雙方發生激烈扭扯，另一名「學長」同仁卻不斷講電話，並未出手幫忙，引發民眾議論；相關影片曝光後，這名講電話的員警已遭記過處分。據了解，被記過的學長已在警察群組中發聲，「我丟同學們的臉，非常抱歉，已經向長官自請處分！」

國民黨立委葉毓蘭對此則表示，該事件過程中，因民眾語焉不詳，疑似精神有異，非屬刑事現行犯且無脫序行為，所以其中一員以電話聯繫家屬，另一員為防止發生意外，阻止其移動，卻引起誤會以為是學弟奮力壓制中，學長仍在打手機，視若無睹。她認為，學長打電話連繫家人，或許出於善意，但衡量情勢，協助學弟壓制可能暴走又衝上國道的民眾，更有急迫性。

葉毓蘭說，這個「過」記得冤不冤枉，還是太重、太輕，恐怕是見仁見智。她也表示，警察面對的狀況，日新月異，千奇百怪，單憑個人過去的經驗，都無法涵蓋每天的突發事件，執法永遠有太多不可預期的危害，這也是警察這份職業必然附加的風險。她強調，「記過很痛，但如果不保持警覺，瞬間可能就是生死交關的挑戰。」

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(中時電子報)