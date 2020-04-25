肥料預購實名制上路，農會供銷部裡面只剩下過磷酸鈣、氯化鉀、硫酸銨等單質肥料。（謝瓊雲攝）

彰化地區一期稻作陸續進入幼穗分化期，多數農民會趁此時施加穗肥催化、促進每穗穎花數目，幫助增加稻穀產量收成，不料農糧署15日起實施肥料預購實名制，農民要跑兩趟，還得提供農地地號、退款帳戶，上網站系統登錄建檔、狀況連連，老農們怨聲載道。

農糧署中區分署指出，15日起實施肥料預購實名制，依實際耕作面積計算，每公頃最多可買8包，每包還可補助20元，若預購量在10包以內、補助金額200元以下者，農友領肥付款時，就可直接領現，方便迅速。

曾獲十大經典好米的資深老農說，「穗肥下對時，卡贏九斗換一石」，在播種插秧後72至75天之間施用穗肥，是影響收成最重要關鍵期，千萬不能缺肥。但目前肥料供應不及，讓不少農民乾著急，等到跳腳。

預購農友須憑身分證、耕作農地地號前往農會登記，到貨後再通知取貨，供銷部承辦人員表示，現在平均每周會有兩趟車供貨，預購農友平均等待約2-3天即可取貨，供應還算穩定。也有承辦人私下說，實名制上路後很多老農不會上網，上周末他利用假日自動加班想幫農友，不料竟系統不穩還當機，白忙一場，只能耐心勸說安撫農友。

有青農直言，很多人是小地主大佃農，租用大片田地代耕，但地主們顧慮多不願意主動提供地號，實際耕作者須透過「小農農場經營管理系統」或「地籍圖資網路便民服務系統」，以智慧型手機GPS定位方式查詢，這對E化不足的老農民而言門檻確實太高，別說補助看得到領不到，想原價買肥料都無法買到。

(中時 )