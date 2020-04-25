多數農會都設有攪拌機，供農友自行混合各式單質肥料，雖採免費自助式使用，不過設備仍乏人問津（謝瓊雲攝）

國產化學肥料供應不及，不少農民轉而尋找其他替代性肥料，但堆肥廠數量有限，讓有機質肥料近日供不應求。（謝瓊雲攝）

肥料實名制預購政策上路，肥料行、農會不再出現農民大排長龍搶肥料景象，因為沒先預購者不能直接買現貨，缺乏配套加上要求「合理化施肥」，每公頃農地僅限購8包肥料，反倒助長黑市交易，肥了先前囤貨者荷包。

根據農會供銷部人員了解，台肥目前僅台中港廠區生產供應全台，才會供貨不及，目前1號、5號、39號和43號等複合肥都採預購制，但各種單質肥料供應無虞，建議農民可將硫胺、氯化鉀以4比1方式自行攪拌混合，但多數農友不買帳。

由於肥料供貨不及，許多種植蔬果的農民紛紛改買其他有機質堆肥替代，但因堆肥廠產量有限，同樣供不應求。青農指出，農業長期缺工，老農人種稻早已改採機器噴灑肥料，顆粒狀化肥施用方便，過去每分地用量就是40公斤、1包複合肥，1公頃農地需要10包的量，如今官方卻只願意賣8成，令人無言。

青農批評，實名制上路後缺乏配套，年前第一批肥料出貨無限制，造成不肖業者跟農民爭搶囤貨，加上農民施肥習慣用量一時難以改變，只能私下找管道購買，光是每包補助款20元差價就賺一筆，加上許多老農認為有錢都無法登記預購肥料，就算貴一點也願意私下買現貨，政策根本變相助長黑市交易。

(中時 )