新冠肺炎疫情肆虐期間，許多餐廳紛紛撐不下去而無奈關門停業，知名連鎖餐廳「麻膳堂」也在4月初左右將位於台北車站HOYII商場及板橋車站的2家店面悄悄收攤，令人聯想是否又是被疫情拖累所致，而經記者致電詢問，餐廳人員僅簡單表示，該2家店關門是原本就有的計畫、與疫情無關，目前賓客仍可在其他分店用餐。

在2010年成立第1間店面的「麻膳堂」，主要供應麵食、餃子、炒飯，以滋味濃郁的麻辣牛肉麵闖出名號，餐廳也有許多滋味香辣的美食深受嗜辣饕客喜愛，不愛吃辣的賓客，餐廳獨家研發的甜醬油製成的麻醬系列如麻醬水餃、麻醬麵等也都是人氣招牌料理，以往在用餐時間也經常可見排隊人龍在等著用餐。而「麻膳堂」在4月1日才在新光三越信義A11開幕新店面，但一般認為集客力應該相當高的「雙車站」店面包含2015年開幕的「HOYII北車店」及才開幕2年的「板橋車站店」卻皆已因故熄燈，目前在台營運餐廳共計11家。

(中時 )