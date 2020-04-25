原騰（右）與涂善存飾演擁有音樂天賦的兄弟。（滿滿額娛樂提供）

25歲的馬來西亞男星原騰主演的青春音樂片《這一刻，想見你》，他與「世新金城武」涂善存扮演一對感情要好的兄弟，他直言現實生活中有一對姊妹，猶如住在「女生宿舍」，難免有代溝，所以從小就渴望有個哥哥或弟弟能一起在外跑跳玩遊戲。這次拍片多了一個哥哥，可說是達成心願，他也趁拍戲空檔，帶涂吃大馬當地美食，大玩鐳射生存對抗遊戲，自然就熟稔起來，原騰更笑說自己每句台詞都會喊涂一聲「哥！」，藉此拉近彼此關係。

原騰回想起2人首次見面的情形，笑稱自己鬧了個笑話，當時並沒有事先人肉搜尋涂善存的來歷和長相，「那天到片場找停車位時，突然注意到有個很帥的路人從我眼前經過，我心想路上怎麼有人外型那麼亮眼，身高又高，穿的很不馬來西亞人的感覺，後來進片場才知道他就是涂善存！」2人的好交情也延續到戲外，上月原騰來台宣傳，他們更私下相約吃鍋、大聊近況。

去年原騰在《樂園》飾演染上毒癮的勒戒少年，一舉入圍金馬獎最佳新演員，不過他透露《這一刻，想見你》其實才是出道電影，「我本來是幕後工作人員，當初聽到有試鏡就想說去試試看，穿得很邋遢，結果被導演陳立謙相中」，由於該片是音樂電影，他也進錄音室試唱，「結果我一唱完，我老闆很婉轉地說『原騰，我們就專心演戲好不好』，我想如果其他朋友聽到，可能也會擔心我演藝生涯提早結束！」

原騰坦言，當時拍戲的每個環節，對那時候的他來說都頗具挑戰，尤其導演陳立謙相當要求口條，希望他的中文不要有太重的馬來西亞腔調，讓他一開始很不適應。加上第一次演電影，看到劇組那麼多人，一開拍全場焦點就在自己身上，他一看到鏡頭整個人就僵掉，即使是一場躺在病床的戲，仍緊張到不行。《這一刻，想見你》電影現正熱映中。

(中時 )