敦睦支隊染疫後，引發國人對其航程計畫的高度關注，而我官方期間宣稱，敦睦支隊曾有機密行程，進而誘導出國人對敦睦支隊與他國進行聯合演訓高度想像。但戰略學者指出，這種說法實在太膨風，完全不合常理。

中華戰略學會研究員張競25日表示，「沒有正式邦交，就難以建立軍事同盟；沒有軍事同盟，就無法測訂共同作戰計畫；沒有共同作戰計畫，就無法像美韓般透過聯合演訓，驗證應對北韓事變第5027號作戰計畫可行性。」

張競介紹，美韓依據共同防禦北韓入侵作戰想定，發展出第5027號作戰計畫（OPLAN 5027），該計畫就是軍事同盟標準的完整作戰計畫，美韓的各種年度聯合軍事演習就是在逐步驗證與修訂該計畫各個附件細節。

張競強調，「台灣無論跟任何一個國家，進行偶發性聯合演習，只要沒有正式外交與軍事同盟關係，就只能胡亂搞個想定湊數，計畫無法驗證，經驗不能傳承，缺失更是沒機會改進。此時就算搞個聯合演習，又有什麼意義？」

張競表示，軍事外交結盟關係有句戲謔的話，同盟（alliance）如髮妻，關係長久存在；聯盟（coalition）如同婚外情，針對當前狀況熱戀一場，事後就必然會分手；而沒有任何政治協議為基礎的多國軍事聯合操演，只是永遠不會有結果的露水姻緣或是尋花問柳。

(旺報 )