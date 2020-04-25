「我們要重返榮耀！」福添福嘉南鷹女壘隊強投邱安汝，今天以完投完封的表現，率隊以4比0擊敗台北台產隊，收下2020新力旺企業女壘聯賽開季首勝。

現年30歲的邱安汝，是福添福嘉南鷹女壘隊陣中最資深的選手，獲選單場最有價值球員MVP。「雖然是閉門比賽，但是我知道有攝影機在拍我們、很多人在看我們，我其實很興奮。」邱安汝笑說。

有「南投縣最佳投手」之稱的邱安汝，曾是三屆亞運國手、也代表我國參加過五屆世錦賽，她曾旅日三年，2018年回到台灣，投入企業聯賽。「現在新人輩出，如果能拚下一屆2022亞運，我會努力，如果不行，我會協助學妹。」邱安汝說，「畢竟兩年變化很大，但我這輩子已經離不開壘球了。」

國小練田徑(鉛球、壘球擲遠、跳高、短跑)與手球，自認好動坐不住的邱安汝，從國一13歲開始打壘球，雖然也會想念在日本打球的朋友與回憶，但她說，「回來台灣，站上紅土場上的感覺就都是很好的。」

邱安汝今天在女壘企業聯賽首戰領銜先發，完投七局無失分，賽後她說，「自己要維持好體力」，平常她長跑、短跑衝刺與重量訓練都不馬虎。由於福添福嘉南鷹女壘隊是企業女壘聯賽賽史上頭兩屆的冠軍，今年全隊目標一致：「重返榮耀」，邱安汝認為，要達成目標，「要贏在自己」，她補充：「去年我們輸在自己，今年要拚冠軍，基本觀念和心理素質都要加強。就是總教練常常提醒我們的，要『戰不怕、怕不戰』。

一個多月沒比賽，邱安汝認為今天首戰，氣氛和張力都不一樣，自己在練球時狀況不是太好，動作有些跑掉，隊友和教練都提醒她「慢一點」，她也逐漸調整，愈投愈穩，率隊收下本季首勝。

(中時 )