凱撒勇士隊本季首戰，今天在企業女壘賽迎戰新力旺旺獅隊，雙方在首局各拿一分後，都出現打擊不順情況，接連三局未能進帳分數。1比1平手的局面，直到第五局出現變化，五局上，凱撒勇士隊先靠著顏逸安打建功，取得2比1領先，但五局下，新力旺旺獅馬上還以顏色，把握凱撒勇士投手不穩、換投手的機會，一口氣攻下三分，反以4比2取得領先，最終新力旺旺獅就以4比2收下本季首勝。

五局下敲出勝利打點的新力旺旺獅隊黃佩真，拿下此役單場最有價值球員(MVP)。黃佩真說，上午首戰以一分輸給新世紀黃蜂隊，「關鍵時刻沒人跳出來當英雄」，輸得有點不甘心，下午的第二戰，全隊都有共識要全力搶勝。

五年女壘企業聯賽「全勤」的黃佩真說，對對方投手的球路了解，五局下半兩人出局的關鍵時刻，自己就是專注想打出紮實的安打，送回壘上的隊友，很高興自己做到了。

24歲的黃佩真目前是新莊丹鳳高中的壘球教練，她說，「有段時間沒比賽，一日兩戰還是會有一點點累，但是團隊氣氛很好，隊友互相打氣，我很享受。」

(中時 )