近日北韓領導人金正恩病危消息大量流傳，更有日本媒體指出，金正恩因為手術失敗的關係，目前已經是植物人狀態，不過這些消息都沒有得到官方的證實都處於謠傳階段。
不過大陸外交部前部長李肇星的姪女，也是香港衛視綜合台副台長秦楓，在24日時於個人微博貼出了兩根蠟燭的圖案，被網友認為是在暗示金正恩已經出事，許多人在下面留言揣測。
而因為網友討論太過激烈，讓貼文遭到刪除，她表示，「各位，我自己真的不刪微博，可能你們評論太嗨了，上面顧全大局吧哈哈哈哈祝大家周末愉快。」不過在貼文遭刪除之前，秦楓有提出自己的看法。
她表示，當年金日成去世34小時、金正日去世51小時後，官方才正式宣布消息，讓我們這次看看會晚多少小時才宣布消息。而網友們則是有各種立場的意見，有人認為秦楓是在胡說，也有人認為以她「紅二代」的資歷，這麼重要的消息應該不會亂講話。
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(中時電子報)
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