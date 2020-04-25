桃園市針對16大熱門景點推出線上人流監控和紅黃綠燈號警示系統，超過管制上限的6成就會亮紅燈啟動人車管制，25日上線測試，僅大溪老街和角板山亮黃燈。（蔡依珍攝）

桃園市針對16大熱門景點推出線上人流監控和紅黃綠燈號警示系統，超過管制上限的6成就會亮紅燈啟動人車管制，25日上線測試，大溪老街下午人潮湧現亮起黃燈。（蔡依珍攝）

清明連假民眾出遊人潮引發疫情擴散疑慮，為避免五一連假重演，桃園市針對16大熱門景點推出線上人流監控和紅黃綠燈號警示系統，超過上限的6成就會亮紅燈啟動人車管制「一車出、一車進」，25日上線測試，僅大溪老街和角板山亮黃燈，運作順暢，周五連假前會正式上路。

「人流減半管理機制，桃園市已經準備好了！」桃園市長鄭文燦表示，景點即時影像系統結合AI判讀，啟用景點舒適度燈號管制系統，除呈現桃園16處觀光景點即時影像，也依據中央防疫標準，以近年人潮最高值為上限，最高值的5成以下、呈現綠色人流安全燈號，超過5成以黃色燈號警示，達到6成以上顯示紅色燈號。

鄭文燦強調，紅燈亮的同時會啟動人流、車流管制，結合交通局，停車場採「一車出、一車進」方式管制，且燈號每小時更新一次，提供民眾出遊參考，期盼有效降低群聚感染風險，提高旅遊安全。

觀旅局長楊勝評進一步解釋，以石門水庫為例，亮紅燈就會把車擋在外面，「寧可讓車在外排隊也不開放進入！」大溪老街則規畫封一半停車場，虎頭山因應爬山者眾，8點半就會啟動管制，強調燈號顯示時間為早上8點至17點，昨燈號管制系統測試版首度上線，僅大溪老街和角板山亮黃燈，這段期間會陸續校正、讓燈號更精準，5月1日正式啟用。

「比過去用停車場估算更精準！」風管處長廖育儀指出，像是上周大溪橋頭停車場僅3成、老街卻比昨還多，角板山停車場6成滿人潮卻悉悉落落，直言停車場無法預估1車有多少人、也未納入搭乘大眾運輸的遊客，仍得因地制宜，但大數據就能清楚反應現場人潮，昨也派員到現場拍照回傳、比對即時影像修正燈號，並請導覽員疏導，往人潮少的地方移動，本周會持續精進。

鄭文燦表示，台灣歷經清明連假的考驗，又加上磐石艦群聚感染的衝擊，防疫如何確保無破口，一定要有高標準的對策，中央針對五一連假期間，已經要求各縣市政府管理的風景區必須建立人流減半的機制，桃園市政府已經上線到位，他同時要建議市民：「在家最安全，外出戴口罩，少往熱點跑！」

另外，每年暑假重頭戲「北橫探險節」也將發包，觀旅局有兩備案：取消延到明年再辦，或是縮編改拍影片，透過新媒體線上帶看北橫美景，預算也從400萬元降為250萬元。鄭文燦坦言疫情未定，且暑假已遞延到7月中才開始，指示類似暑假期間活動先規畫但不要執行，徵詢民宿業者意見，朝線上導覽、廣發DM執行，溯溪等團體活動「沒有也沒關係」，仍得視疫情變化滾動式檢討。

(中時 )