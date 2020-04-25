北台中家扶中心戴上口罩與家扶兒保娃娃上街頭，提前響應428兒童保護日。（陳淑娥攝）

去年兒少保護通報案件高達7.3萬件，創下歷史新高，北台中家扶中心響應428兒童保護日，提前於25日舉辦護童者聯盟兒童保護宣導活動，戴上口罩與家扶兒保娃娃走上街頭。主任劉正文表示，快樂親子五步驟為「不閉打小孩」，盼能達成「零兒虐」終極目標。

家扶基金會推動4月28日「兒童保護日」至今邁入第8年，為達成「零兒虐」兒童保護終極目標，北台中家扶中心在豐原區中正公園，以兒保操及防疫洗手操呼籲「4」適時關懷兒童、「2」重視兒童保護、「8」給予孩子愛的抱抱。

北台中家扶中心指出，根據衛福部兒少保護統計資料顯示，去年兒少保護通報案件高達7.3萬件，創下歷史新高，通報來源「鄰居及社會人士」僅3.4％，｜些孩子在社區生活圈中，最臨近對象可能是您或我，若能立即觀察到異狀，將有更多機會阻止悲劇發生。

劉正文表示，兒保通報數據激增，降低親子間衝突等情緒，歡迎力行家扶推動快樂親子五步驟「不閉打小孩」：「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶0800-078585、「小」孩抱抱、「孩」要大笑。

(中時 )