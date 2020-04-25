日前台企業「睿能創意」旗下電動機車品牌Gogogo傳出在近期大規模抓違規商用的駕駛，強制升級資費並求償高額違約金，讓一群將Gogoro作為載運工具的外送員苦不堪言，指控這操作根本為「養套殺」。不過Gogoro昨（24日）在強制升級期限前突然大轉彎，公布最新規則表示，未來商用、非商用都能繼續使用「吃到飽」專案。
Gogoro日前公告該電動機車使用戶，5／10前若有違法商用情形者，期限前自動升級資費方案可免除繳納違約金，反招來一片罵聲。用戶指出，「吃到飽專案」有條件限制，還算吃到飽嗎？方案推出那麼久，現在才開始抓違規，質疑公司根本是「養套殺」，卻在昨日晚間臨時公告，未來商用吃到飽也OK了。
臉書粉專《Gogoro Taiwan》表示，聽到許多使用戶的心聲後，發現造成大家困擾，認為用戶不論是上班、通勤、跑業務、買菜、環島、車聚、解鎖徽章，甚至偶而跑跑外送，都應該是不受拘束。由於之前觀察到有0.7％的吃到飽用戶拿來跑外送業務，月平均跑了3500公里，最高公里數甚至達到7200公里，是其他用戶的10-20倍，影響到剩下97％用戶的電池交換需求。
不過，為了維護 99.3% 用戶的使用權益，及滿足部分用戶商業行為的需求，Gogoro決定釋出善意做了規則調整：即日起，只要不要連續2個月單月總里程超過 1,600 公里，且同時做為商業使用，都可以繼續使用騎到飽資費方案。商用、自用都沒問題！
(中時電子報)
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