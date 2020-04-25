桃園警分局為維護環境安寧，24日深夜與市府環保局及桃園監理站人員聯手出擊，執行機動攔檢稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局為維護環境安寧，24日深夜與市府環保局及桃園監理站人員聯手出擊，執行機動攔檢稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局為維護環境安寧，24日深夜與市府環保局及桃園監理站人員聯手出擊，執行機動攔檢稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

改裝車輛噪音擾人清夢，桃園警分局為維護環境安寧，24日深夜與市府環保局及桃園監理站人員聯手出擊，執行機動攔檢稽查，迄今總計攔查取締137輛不合格的噪音車輛及通報1165輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰，5月更將出動「移動式檢測儀」以科技輔助展現執法決心。

桃園警分局除不定期配合環保及監理單位，在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，規畫攔檢外，即日起採多點式攔檢勤務，針對改裝噪音車出沒熱點、時段全面加強取締，為有效遏止改裝車輛妨礙環境安寧，警方已採購「車載式測速照相暨噪音檢測儀器」，預計5月中旬運用科技執法方式取締，以防制深夜車輛噪音擾民，維護環境安寧。

桃園警分局長黃炳訓呼籲，刺耳的引擎及排氣管聲響，不僅不會令人羨慕，反而會引來更多人的厭惡，提醒所有車主，切勿任意改裝車輛排氣管而製造噪音影響民眾生活安寧，警方將持續針對重點區域及路段，加強執行巡邏、路檢勤務，並請各位駕駛行車務必遵守交通安全，快樂出門，平安回家。

(中時 )