美國總統川普24日在白宮簽署金額近5000億美元的新一波新冠紓困方案，但記者會上，所有焦點都放在他的消毒水抗疫以及新冠肺炎死亡人數逾5萬兩事上。

在簽署儀式之後的問答部份，有記者就美國新冠肺炎死亡病例超5萬人一事提問川普，稱「你會對我們國家5萬人死亡一事負責嗎？」

川普不改往自己臉上貼金，稱「我認為我們做得很好。如你所知，我們估算的最小死亡數字是10萬。最少死10萬人。現在我們有希望遠遠低於這個數字。如果我們沒有迅速採取行動的話，會有數百萬人過世。所以我們真的被很多人大量肯定。我沒有在為自己邀功，我是在為聯邦政府中工作出色的人，為醫護人員以及其他所有用心防疫的人邀功。」

根據最新數據顯示，截至台北時間25日下午，美國新冠肺炎確診病例已逾90萬，近5.2萬人死亡，這一數字已逼近美軍在越戰陣亡人數5.8萬。越戰打了10幾年，陣亡人數近6萬人，而新冠疫情暴發至今不過3個月，死亡人數就已快超前。

疫情之初，疾控中心主任稱，若政府放手不作為，美國將有220萬人死亡 。川普之後便一直把220萬與美國實際死亡病例做對照，以此證明政府應對得當。

3月30日，川普在白宮記者會上表示，政府努力將死亡人數控制在10萬以內，稱「若控制在10萬以內，我們（預測）有10至20萬，表明我們所有人都幹得不錯 。」

(中時 )