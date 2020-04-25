網紅朱學恒也跳出來分享自己的看法，點出羅志祥罪狀。(圖/ 摘自臉書@朱學恒的阿宅萬事通事務所)

羅志祥和周揚青9年戀情結束，但後續有許多藝人和網紅陸續出來爆料，或是表達看法；網路名人朱學恒今(25)日在臉書粉專發文，列出羅志祥會被出征的多項罪狀，批「不忠不孝不仁不義」，更大讚周揚青公開分手信是「天時地利人和」，讓他不得不低頭。

這兩天豬揚戀分手鬧得沸沸揚揚，今日知名網紅朱學恒也跳出來分享自己的看法，點出羅志祥罪狀，包括有女友還約P、約P還會多人運動、約P還和周揚青分分合合、最後搞到天下皆知讓媽媽蒙羞等，綜觀就是「不忠不孝不仁不義」。

接著也稱讚周揚青選在分手後90天、羅志祥新節目開錄前和早上9點上班時間才公開分手信，而羅志祥渣男真面目也變成全球女性公敵，又碰上羅志祥正在隔離無法出關；周揚青分手信集結這些條件，根本是「天時地利人和」，才讓羅志祥只能低頭道歉。

朱學恒臉書全文：

讓我們從論說文的角度來分析一下周揚青的這篇文章吧。

基本上這是一篇如同古代諸侯起義要推翻當朝皇帝必須下筆歷數罪狀的討伐檄文。

罪狀列表如下

羅志祥有了女友還約炮，而且還是用第二支手機四點之後不睡覺約炮，是對女友不忠

羅志祥不但約炮，而且還是約普通宅宅無法想像的多人運動，事後還不尊重炮友，是對炮友不義

羅志祥不但約炮，而且還反反覆覆分分合合，是為不仁

羅志祥約炮又劈腿也就算了，最後還鬧到天下皆知自己只能低頭土下座道歉，渣到天下皆知，讓媽媽蒙羞丟人還少了一個有錢有勢的媳婦，是為不孝

還導致各家廠商遊戲酸奶節目代言紛紛撤換，損失數以億計，是為無禮

羅志祥此等不忠不孝不仁不義無禮之徒，周揚青此文就是號召天下英雄共討之

而且發文還在天時地利人和之下，逆賊羅志祥焉能不低頭

分手已過九十天，想祥（羅志祥）新節目創造2020正要開錄，早上九點大家上班之後發文，正好讓大家宣洩疫情的悶氣，是為天時

想祥（羅志祥）正好在對岸隔離八天還有六天才能出關，原來微博的小編周揚青也已經分手，既不能受訪也不能發篇像樣的公關道歉文，是為地利

想祥（羅志祥）如此之渣到處睡人，堪稱全球女性公敵，正好周揚青取得全世界一半人的支持，連眾多明星好友都出來一起抱怨那些年一起走過的渣男，聲勢浩大戰力充足是為人和

淫賊想祥（羅志祥）不忠不孝不仁不義無禮，還不低頭認錯在此授首!

最後周揚青粉絲暴增兩百萬，會寫好的論說文是不是很占便宜呢?

(中時電子報)