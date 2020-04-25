義大利科學家在空氣汙染的懸浮粒子發現新冠病毒，這可能意味著空氣汙染愈嚴重的地區，新冠肺炎感染率愈高。這只是初步的研究，還需要進一步確定新冠病毒能在空氣汙染的懸浮粒子存活或足以引發疾病。

英國《衛報》24日報導，義大利博洛尼亞大學研究員塞提的團隊在貝加莫省的一處市區地點及一處工業地點，以標準技術收集空氣汙染樣本，結果在多個樣本驗出新冠肺炎病毒的特有基因。貝加莫省是歐洲空氣汙染重災區，這或許解釋為何義大利全國封鎖前，該省的感染率偏高。

塞提指出，調查空氣汙染是否可令病毒廣泛傳播很重要，另外兩組研究也認為空氣汙染粒子助長新冠病毒在空中進一步傳播，惟仍未經同儕審查及獲得獨立科學家支持。

以前的研究發現，空氣汙染粒子帶有微生物，而禽流感、麻疹、口蹄疫很可能透過空氣汙染粒子，傳播相當遠的距離。此外，患者咳嗽及打噴嚏釋出的大型飛沫在1至2公尺範圍內落地，小於5微米的飛沫能在空中停留數分鐘甚至數小時。

英國布里斯托爾大學芮德教授正研究冠狀病毒的空中傳播，他形容空氣汙染粒子就像微型飛機，飛沫則是機上乘客。

美國哈佛大學先前一份研究報告指出，新冠肺炎死亡率往往與人口高密度和PM2.5懸浮微粒高汙染地區相吻合。換句話說，人口密度和PM2.5濃度越高，新冠肺炎致死率就越高。世界衛生組織(WHO)內拉博士表示，那些空氣汙染嚴重的國家應該為此做好準備，加強應對措施。

(中時 )