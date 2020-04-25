新北市海山警分局文聖派出所協助3歲走失男童與家人團聚。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局文聖派出所於前日晚間接獲民眾報案，稱轄區雙十路2段附近疑有一名幼童徘迴，經警員陳志騏、黃啟寧趕緊前往現場關心，發現一名年約3歲男童走失，因為男童年紀尚小，無法清楚說出自己的姓名和住處，所以員警先將男童帶返所確認身分。

沒想到剛帶回派出所，男童可能一時緊張，突然嚎啕大哭，啜泣聲不斷地嘀咕：「我要找媽媽，媽媽在哪裡」，倪姓女警看到男童眼眶不停泛淚且不安的情緒，由於家中也有幼童，因此更能理解不安與擔憂，還購買軟糖餅乾試圖安撫其情緒，男童總算稍稍舒緩情緒，破涕為笑。

男童母親不久後也趕至派出所尋人，看到寶貝兒子平安無事，也鬆了一口氣。她表示目前因正值防疫期間，較少外出，趁著傍晚較為涼爽，由其日籍先生帶著三位小孩到附近的八德公園玩耍；沒想到一時不注意，調皮的二兒子一溜煙就不見了，其夫因不諳中文，也只能趕緊撥打電話給她求助，她在附近四處尋找，都沒看到身影，直到詢問大街上的店家，才得知男童被帶回派出所，便趕緊前來尋人，也非常感謝員警的協助及細心照護。

海山r警分局呼籲，家長應注意幼童安全，勿讓其遠離視線，盼家長多一份耐心與安心，時刻小心留意，避免一時疏忽而有走失的情事發生。分局長林温柔也建議，外出時可以為孩童配戴名牌，寫上姓名及電話，萬一走失，可讓警察或善心人士藉名牌上的資料與家人聯絡，快樂的出門，平安的返家。

(中時 )