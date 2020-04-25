美國新冠死亡已逾5萬 達韓戰美軍陣亡1.5倍 20:102020/04/25 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國新冠肺炎死亡總數突破5萬，火化訂單排到5月，市民被迫與屍體同住崩潰大哭。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖為紐約布魯克林醫院中心(Brooklyn Hospital Center)的一名醫護人員進行COVID-19測試。 （美聯社) 美國約翰斯·霍普金斯大學4月24日發布的新冠疫情最新統計數據顯示，截至美國東部時間24日11時，美國累計死亡病例超過5萬例，達到50031例。這一死亡數字是美國911恐襲中死亡人數的16倍，是韓戰中美軍士兵死亡人數的1.5倍。以目前的速度，到下周中，新冠肺炎死亡病例數可能超過越南戰爭中的美軍死亡人數。 (中時電子報) #美國 #美軍 #死亡 #韓戰 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎》武漢最早示警 譚德塞：台灣未提「人傳人」 03:322020/04/21 國際 海軍染新冠肺炎 45天爆發時程一張圖看懂 08:482020/04/21 政治 最強帶原者 媽媽傳染新冠肺炎給17個小孩 11:242020/04/21 國際 報復新冠肺炎 美國抵制北京冬奧？ 15:542020/04/21 體育 新冠肺炎疫情下的地球日 04:102020/04/22 產業特刊 生華科新藥 搭上抗疫題材 04:102020/04/22 證券．權證 新冠肺炎後 韓媒揭全球10大可能變化 10:352020/04/22 時事 武漢確診病患 首度降至百人以下 11:422020/04/22 兩岸 最新研究 空污嚴重地區新冠肺炎致死率較高 13:222020/04/22 生活 因應新冠肺炎 高雄率全國之先 都市設計審議也「視訊」 13:202020/04/22 生活 國際熱門新聞 澳洲拒買陸口罩 酒精換台3噸口罩原料 - 國際 川普又遭打臉 紐約州長稱新冠病源來自義大利而非中國 - 國際 空汙是新冠幫兇？義大利懸浮粒子發現新冠病毒 - 國際 歐美之後 全球疫情新的震央可能在這裡 - 國際 洛杉磯找新家 梅根哈利犯了大錯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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