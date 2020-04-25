圖為紐約布魯克林醫院中心(Brooklyn Hospital Center)的一名醫護人員進行COVID-19測試。 （美聯社)

美國約翰斯·霍普金斯大學4月24日發布的新冠疫情最新統計數據顯示，截至美國東部時間24日11時，美國累計死亡病例超過5萬例，達到50031例。這一死亡數字是美國911恐襲中死亡人數的16倍，是韓戰中美軍士兵死亡人數的1.5倍。以目前的速度，到下周中，新冠肺炎死亡病例數可能超過越南戰爭中的美軍死亡人數。

(中時電子報)