羅志祥（小豬）與交往9年周揚青分手，鬧得沸沸揚揚，不過該風波掃到小豬力捧的男團「C.T.O」。C.T.O團員微博湧進許多網友酸說：「你們老闆有沒有教你們約P」、「趕緊和羅志祥解約吧！」、「哥要不要考慮換個老闆呢」，似乎受到不小波及。

不過C.T.O近來正在大陸參加選秀節目《少年之名2020》，他們22日在微博宣布「前來向少年製作人報到！」代表已進入節目訓練中，根據節目規定他們必須收手機，專心訓練、錄影。周揚青在23日發文控訴小豬渣男行徑，C.T.O似乎至今忙訓練中，無法了解太多。

對此，C.T.O的經紀人表示團員們現是無法用手機的狀態， 完全對外失聯，讓他們在節目中可以全心全意錄製。對於豬揚戀分手，經紀人說：「不回應！」

他們粉絲十分心疼團員，「看到新聞第一時間想到這群孩子們，努力了那麼久，好不容易有一個機會」，更擔心他們在拍攝時，會被小豬負面形象牽連，受到旁人的閒言閒語，歌迷現連日來時常到團員的微博替他們加油、打氣，

而「C.T.O」是小豬培訓兩年半，由6位平均年齡21歲的男孩組成，包括台籍的宇慶、仕偉、薛恩、振緯和陸籍的梓寧、梓鑫，分別從不同選秀節目脫穎而出，小豬過去栽培他們相當不遺餘力，還帶著他們跑演出、通告曝光。

(中時 )