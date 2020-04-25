（算式一）反對普篩的網友引用貝式定理，算出確診的機率。（圖／取自余歆儀臉書）

高雄市長韓國瑜主張為第一線防疫人員進行普篩，遭到一些醫事人員反對，有反對普篩的網友指出驗出陽性但其實沒病的機率是41.57%。但支持普篩的網友也計算出，在相同前提下，雖然抓錯99個沒病的人，但是可以找出139個真正有病的人，而如果不篩就是0人，0人與139人，普篩就是有效！

高雄市長韓國瑜23日表示，將針對第一線防疫人員約9000多位進行普篩，但由於市府財政困難，將分兩階段籌措經費及執行。衛生局長林立人指出，第一階段4000多名醫護人員若用PCR（聚合酶鏈反應）篩檢，總經費約1400萬元，但最後用何種方法仍需中央同意。

韓國瑜提到，預計分為兩個階段執行，第一階段有4000多位醫護人員，可能本身也擔心有感染風險，目前財源大概已經籌措完畢；第二階段還有5000位，包含市府投入的夥伴如里幹事、環保、民政、交通等人員，要籌出第二筆財源，目前還沒籌措完成，「不管怎樣會咬緊牙根籌措出來」。

台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱23日透過台灣基進黨發出聲明表示，高雄市長韓國瑜提出的「普篩」根本沒有必要，而且若出現「偽陰性」，反而會造成防疫破口，韓國瑜應停止普篩，停止製造對立，配合中央普篩。

行政院副院長陳其邁24日晚上在臉書表示，普篩存在「偽陽性」的結果，可能會引起巨大恐慌，以台灣目前的情況，如果陽性個案沒有大幅增加，還是依照中央疫情指揮中心專家諮詢會議的通報指引，找出高風險的族群，並由臨床醫師來做整體判斷是否採檢為宜。

有反對普篩的網友引用機率的「貝式定理」說明為何沒有普篩的必要（算式一，見圖），根據貝氏定理，驗出陽性而且他真的有病的機率只有58.43%。意思是，驗出陽性，但其實沒病的機率是41.57%。這還是試劑準確率高達99%，其實真實的試劑大概只有六七成 (60-70%)準確度。

但也有網友根據相同的前提條件（普篩1萬人、試劑準確率99％、確診率1.4％），並稱根本不用貝式定理，就可以算出（見下列算式二）：一萬人中會漏掉一個有病的人，抓錯99個其實沒病的人，然後抓到真的有病的139人。但如果都不篩就是0個人。0個跟139個，那還用說有沒有效嗎？就是有嘛，這都不用定理都看得出來阿。

算式二（支持普篩的人計算出1萬人可抓出多少確診人數）：

【實際上有】

A.9860個沒病的人

B.140個有病的人

【篩完得到結果】

A-T. 9860*0.99=9761 沒病

A-F. 9860*0.01=99 沒病篩錯為有病

B-T. 140*0.99=139 有病

B-F. 140*0.01=1 有病沒篩到

一萬人中會漏掉一個有病的人（B-F），抓錯99個其實沒病的人（A-F），然後抓到真的有病的139人（B-T）。

(中時電子報)